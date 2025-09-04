Как изменилась стоимость борщевого набора за 3 года?

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что статистические данные о ценах на товары лежат в основе государственной политики. Госстат является институтом, который по своей идее, сути и миссии, должен предоставлять эти данные для субъектов государственной политики.

Сразу хочу подчеркнуть ненаучность этого показателя. То есть это не является официальным статистическим показателем,

– отмечает специалист по индексу борщевого набора.

Но несмотря на это, по его словам, все понимают интерес к нему, потому что он понятен с точки зрения того, что это характеризует цены на продукты, которые мы потребляем часто.

Таким образом, рост продуктов в этом наборе от 2022 года составил:

цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%;

лук репчатый – на 19,5%;

свекла – на 15,6%;

морковь выросла почти в 2 раза;

картофель – в 2,7 раза.

