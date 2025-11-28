Україна вийшла у лідери експортерів кукурудзи в ЄС: хто купує найбільше

Українська кукурудза впевнено завойовує європейський ринок, що посилюється зменшенням попиту з боку Туреччини, де кукурудза цього року вродила добре. Однак вітчизняним постачальникам слід вже зараз готуватися до жорсткої конкуренції.

Хто у лідерах закупівлі української кукурудзи?

Італія впевнено закріпила за собою перше місце серед країн ЄС за імпортом української кукурудзи у 2025/26 маркетинговому році, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Країна посилила відрив, сформований у попередньому сезоні.

На тлі повільного попиту з боку Туреччини – де високий врожай і дешевша місцева кукурудза зменшують інтерес до імпортної зернової – саме Італія стала найбільш надійним і конкурентоспроможним напрямком для українських експортерів.

Лише у жовтні 2025 року Україна відвантажила до Італії 263 тисячі тонн кукурудзи, а з 1 по 24 листопада – ще близько 300 тисяч тонн. Іспанія, яка раніше була головним покупцем у ЄС, тепер помітно відстає: лише 46 тисяч тонн у жовтні та 133 тисячі тонн станом на зараз у листопаді.

Зміни почалися ще минулого сезону. У 2024/25 маркетинговому році Італія стала основним ринком збуту України в ЄС, імпортувавши 2,7 мільйона тонн проти 2,5 мільйона тонн роком раніше. Водночас Іспанія показала різке падіння імпорту – з 6,2 мільйона тонн у 2023/24 маркетинговому році до 2,4 мільйона тонн у 2024/25 маркетинговому році. Це структурний зсув, який продовжується й у поточному маркетинговому році,

– говорить CEO ASAP Agri Христина Серебрякова.

Однак, за її словами, у ширшій перспективі йдеться про посилення конкуренції. На ринку ЄС дешевші альтернативні походження та загальний надлишок пропозиції посилюють тиск на українських експортерів.

Експертка резюмує, що контраст із минулим роком це добре демонструє: у жовтні 2024 року Україна поставила до Італії 426 тисяч тонн кукурудзи та 351 тисяча тонн до Іспанії; у листопаді повномісячні обсяги досягли 392 тисячі тонн та 500 тисяч тонн відповідно.

