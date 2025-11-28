Украина вышла в лидеры экспортеров кукурузы в ЕС: кто покупает больше всего
- Италия стала основным импортером украинской кукурузы в ЕС в 2025/26 маркетинговом году, существенно отрываясь от Испании.
- Снижение спроса в Турции из-за высокого внутреннего урожая усилило значение Италии как надежного направления для украинских экспортеров, несмотря на усиленную конкуренцию на рынке ЕС.
Украинская кукуруза уверенно завоевывает европейский рынок, что усиливается уменьшением спроса со стороны Турции, где кукуруза в этом году уродила хорошо. Однако отечественным поставщикам следует уже сейчас готовиться к жесткой конкуренции.
Кто в лидерах закупки украинской кукурузы?
Италия уверенно закрепила за собой первое место среди стран ЕС по импорту украинской кукурузы в 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Страна усилила отрыв, сформированный в предыдущем сезоне.
На фоне медленного спроса со стороны Турции – где высокий урожай и более дешевая местная кукуруза уменьшают интерес к импортной зерновой – именно Италия стала наиболее надежным и конкурентоспособным направлением для украинских экспортеров.
Только в октябре 2025 года Украина отгрузила в Италию 263 тысячи тонн кукурузы, а с 1 по 24 ноября – еще около 300 тысяч тонн. Испания, которая ранее была главным покупателем в ЕС, теперь заметно отстает: только 46 тысяч тонн в октябре и 133 тысячи тонн по состоянию на сейчас в ноябре.
Изменения начались еще в прошлом сезоне. В 2024/25 маркетинговом году Италия стала основным рынком сбыта Украины в ЕС, импортировав 2,7 миллиона тонн против 2,5 миллиона тонн годом ранее. В то же время Испания показала резкое падение импорта – с 6,2 миллиона тонн в 2023/24 маркетинговом году до 2,4 миллиона тонн в 2024/25 маркетинговом году. Это структурный сдвиг, который продолжается и в текущем маркетинговом году,
– говорит CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова.
Однако, по ее словам, в более широкой перспективе речь идет об усилении конкуренции. На рынке ЕС дешевле альтернативные происхождения и общий избыток предложения усиливают давление на украинских экспортеров.
Эксперт резюмирует, что контраст с прошлым годом это хорошо демонстрирует: в октябре 2024 года Украина поставила в Италию 426 тысяч тонн кукурузы и 351 тысяча тонн в Испанию; в ноябре полномесячные объемы достигли 392 тысячи тонн и 500 тысяч тонн соответственно.
