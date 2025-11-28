Украина вышла в лидеры экспортеров кукурузы в ЕС: кто покупает больше всего

Украинская кукуруза уверенно завоевывает европейский рынок, что усиливается уменьшением спроса со стороны Турции, где кукуруза в этом году уродила хорошо. Однако отечественным поставщикам следует уже сейчас готовиться к жесткой конкуренции.

Кто в лидерах закупки украинской кукурузы?

Италия уверенно закрепила за собой первое место среди стран ЕС по импорту украинской кукурузы в 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Страна усилила отрыв, сформированный в предыдущем сезоне.

На фоне медленного спроса со стороны Турции – где высокий урожай и более дешевая местная кукуруза уменьшают интерес к импортной зерновой – именно Италия стала наиболее надежным и конкурентоспособным направлением для украинских экспортеров.

Только в октябре 2025 года Украина отгрузила в Италию 263 тысячи тонн кукурузы, а с 1 по 24 ноября – еще около 300 тысяч тонн. Испания, которая ранее была главным покупателем в ЕС, теперь заметно отстает: только 46 тысяч тонн в октябре и 133 тысячи тонн по состоянию на сейчас в ноябре.

Изменения начались еще в прошлом сезоне. В 2024/25 маркетинговом году Италия стала основным рынком сбыта Украины в ЕС, импортировав 2,7 миллиона тонн против 2,5 миллиона тонн годом ранее. В то же время Испания показала резкое падение импорта – с 6,2 миллиона тонн в 2023/24 маркетинговом году до 2,4 миллиона тонн в 2024/25 маркетинговом году. Это структурный сдвиг, который продолжается и в текущем маркетинговом году,

– говорит CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова.

Однако, по ее словам, в более широкой перспективе речь идет об усилении конкуренции. На рынке ЕС дешевле альтернативные происхождения и общий избыток предложения усиливают давление на украинских экспортеров.

Эксперт резюмирует, что контраст с прошлым годом это хорошо демонстрирует: в октябре 2024 года Украина поставила в Италию 426 тысяч тонн кукурузы и 351 тысяча тонн в Испанию; в ноябре полномесячные объемы достигли 392 тысячи тонн и 500 тысяч тонн соответственно.

