На міжнародних біржах какао здешевшало до найнижчого рівня за понад півтора року. Зниженню цін, зокрема, сприяє і збільшення пропозиції.

Ціни на какао продовжують падати на біржах

Ф'ючерси на какао в Лондоні досягли 20-місячного мінімуму, а хедж-фонди стали більш песимістичними на тлі покращення світової картини пропозиції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Ф'ючерси знизилися вдвічі з грудня, коли вони досягли піку на тлі поганих врожаїв, які сколихнули ринок, через очікування кращого виробництва та зменшення попиту.

Перспективи пропозиції також нещодавно покращилися завдяки підвищенню цін провідними виробниками з Кот-д'Івуару та Гани, що може спонукати фермерів прискорити продажі та інвестувати в ресурси для сільськогосподарських культур.

Зверніть увагу! Цьогорічне зниження цін має бути гарною новиною для споживачів, які спостерігали здорожчання шоколаду після величезного зростання. Але ф'ючерси залишаються історично високими, а виробники шоколаду все ще працюють за рахунок дорогих запасів, а це означає, що шоколад на полицях супермаркетів здешевшає пізніше.

Які чинники впливають на ринок какао?

Ф'ючерси на какао в Лондоні в понеділок впали на 1,5%, перш ніж відскочити. Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку майже не змінилися, після попереднього падіння на 2,7%.

Ринок пильно стежить за погодними умовами у ключових виробників з початком нового сезону. Як показало опитування Bloomberg, проведене минулого місяця, світове виробництво може перевищити споживання приблизно на 186 000 тонн у сезоні 2025-26 років, що більш ніж удвічі перевищує профіцит попереднього року.

Цікаво! У гамбурзькій торговій компанії Hanseatic Cocoa & Commodity Office заявили, що на відміну від минулого року, погодні умови в Західній Африці, схоже, стабілізуються, і учасники ринку з нетерпінням чекають перших надходжень нового сезону. Вони мали на увазі прибуття бобів до портів на експорт.

