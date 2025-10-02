Дефіцит какао у світі має зменшуватись

Гана вдруге цього сезону збільшила суму, яку вона платить фермерам за їхні какао-боби, після того, як провідний виробник Кот-д'Івуар підвищив свої закупівельні ціни, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Це призведе до збільшення надходжень бобів на склади та полегшення глобального дефіциту постачання.

Зверніть увагу! Міністр фінансів Кассіель Ато Форсон у столиці Гани Аккрі заявив, що закупівельна ціна на сільськогосподарському виробництві була підвищена з 3228,75 седі до 3625 седі (288,84 доларів США) за мішок вагою 64 кілограми. Ця заява відбулася після того, як Кот-д'Івуар днем ​​раніше підвищив власну державну ціну на 27% до 2800 франків КФА (5 доларів США) за кілограм.

Гана запровадила вищі експортні ціни на каву

Це підвищення, друге з серпня, коли Гана розпочала сезон какао 2025-26 років, означає, що виробник №2 тепер платить своїм фермерам 56,64 седі (4,5 долара) за кілограм, що все ще трохи нижче, ніж у сусіда. Нова ціна діятиме з п'ятниці. Гана незначно підвищила оплату праці фермерів на початку сезону після того, як місцева валюта зросла відносно долара. З того часу седі ослаб більш ніж на 16% відносно долара, що знизило цінність, яку отримують виробники.

Від вчорашнього дня ціна в Гані вища, ніж ціна на какао в Кот-д'Івуарі. Тепер ми конкурентоспроможні,

– сказав Форсон.

Ринок уважно стежить за цінами в Гані та Кот-д'Івуарі. Вищі закупівельні ціни спонукають виробників здавати квасолю для переробки та експорту. Протягом останніх кількох років, оскільки два поспіль дефіцити призвели до рекордно високих цін на ф'ючерси в Нью-Йорку, фермери в обох країнах, де ринок жорстко контролюється державою, накопичували та контрабандою вивозили квасолю до сусідніх країн у пошуках кращої винагороди.

Важливо! У четвер ф'ючерси на нью-йоркський фунт впали третій день поспіль, досягнувши нового 10-місячного мінімуму. Седі торгувався відносно незмінним на рівні 12,55 за долар.

