Календар рибалки на вересень 2025: в які дні улову гарантовано не буде
- Фази Місяця у вересні 2025 року: зростаючий Місяць 1-6 та 22-30 вересня, повня 7 вересня, спадаючий Місяць 8-20 вересня, молодик 21 вересня.
- Найкращі дні для риболовлі у вересні: 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 та 29 вересня; невдалі дні: 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 та 22 вересня.
Вважається, що фази Місяця мають безпосередній вплив на наше життя. Зокрема і на результати риболовлі. Річ у тім, що поведінка риби, на думку деяких експертів, залежить саме від місячного циклу.
Як змінюватимуться Фази Місяця у вересні 2025 року?
У вересні починається перехідний період. Температура повітря знижується, відповідно холоднішає вода і зменшується активність риби, пише 24 Канал.
Лайфхак! Чим холодніше стає, тим на більшу глибину йде риба. Саме тому найзручніше восени рибалити з човна.
У вересні 2025 фази Місяця будуть такі:
- Зростаючий Місяць – 1 – 6 та 22 – 30 вересня;
- Повня – 7 вересня;
- Спадаючий Місяць – 8 – 20 вересня;
- Молодик (Новий Місяць) – 21 вересня.
Коли найкраще рибалити у вересні?
Відзначимо, що попри чітко визначені періоди фаз Місяця, потрібно враховувати і інші фактори. За даними Vlisi, результати риболовлі протягом вересня будуть такі:
Коли найкращі дні для риболовлі у вересні / Календар Vlisi
Тобто, ситуація виглядатиме так:
- Найкращими днями для риболовлі, коли результат буде гарантовано чудовим, вважаються – 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 та 29 вересня.
- Дещо гірша, однак, однозначно задовільна ситуація спостерігатиметься у такі дні: 1, 2, 12, 13, 14, 23 та 30 вересня.
- Слабкий кльов та невеличкий улов буде 3, 4, 9, 15, 16, 17 й 18 вересня.
- Є і дні, коли риболовля однозначно не буде вдалою. Не вдасться наловити рибу – 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 та 22 вересня.
Як наловити багато риби у вересні?
Саме у вересні варто "перейти" на далекі закидання. Таким чином можна наловити більше риби.
Поради для вдалої вересневої риболовлі:
- Жерех (вона ж білизна звичайна, належить до сімейства карпових) восени варто ловити виключно на живця.
- Саме у вересні закінчується сезон клювання ляща, сома та в'язя. Тому на таку риболовлю варто йти лише у теплі дні на початку місяця.
- Гарний кльов у вересні щуки та окуня. Ця риба чудово ловиться на блешню або живця. А от окунь із задоволенням зреагує і на черв'яка.
- За можливістю, спробуйте рибалити біля ям, де потенційно ховається риба.
- Робіть приманку більш привабливою, наприклад, обирайте більшу блешню.
- Якщо ви полюєте на хижаків, наприклад, щуку, спробуйте вийти на риболовлю у вітряну погоду.