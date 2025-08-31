Вважається, що фази Місяця мають безпосередній вплив на наше життя. Зокрема і на результати риболовлі. Річ у тім, що поведінка риби, на думку деяких експертів, залежить саме від місячного циклу.

Як змінюватимуться Фази Місяця у вересні 2025 року?

У вересні починається перехідний період. Температура повітря знижується, відповідно холоднішає вода і зменшується активність риби, пише 24 Канал.

Читайте також Посуха змінила ціни на яловичину: які проблеми мають фермери Великої Британії

Лайфхак! Чим холодніше стає, тим на більшу глибину йде риба. Саме тому найзручніше восени рибалити з човна.

У вересні 2025 фази Місяця будуть такі:

Зростаючий Місяць – 1 – 6 та 22 – 30 вересня;

Повня – 7 вересня;

Спадаючий Місяць – 8 – 20 вересня;

Молодик (Новий Місяць) – 21 вересня.

Коли найкраще рибалити у вересні?

Відзначимо, що попри чітко визначені періоди фаз Місяця, потрібно враховувати і інші фактори. За даними Vlisi, результати риболовлі протягом вересня будуть такі:



Коли найкращі дні для риболовлі у вересні / Календар Vlisi

Тобто, ситуація виглядатиме так:

Найкращими днями для риболовлі, коли результат буде гарантовано чудовим, вважаються – 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 та 29 вересня.

Дещо гірша, однак, однозначно задовільна ситуація спостерігатиметься у такі дні: 1, 2, 12, 13, 14, 23 та 30 вересня.

Слабкий кльов та невеличкий улов буде 3, 4, 9, 15, 16, 17 й 18 вересня.

Є і дні, коли риболовля однозначно не буде вдалою. Не вдасться наловити рибу – 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 та 22 вересня.

Як наловити багато риби у вересні?

Саме у вересні варто "перейти" на далекі закидання. Таким чином можна наловити більше риби.

Поради для вдалої вересневої риболовлі: