Считается, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. В том числе и на результаты рыбалки. Дело в том, что поведение рыбы, по мнению некоторых экспертов, зависит именно от лунного цикла.

Как будут меняться Фазы Луны в сентябре 2025 года?

В сентябре начинается переходный период. Температура воздуха снижается, соответственно холодает вода и уменьшается активность рыбы, пишет 24 Канал.

Лайфхак! Чем холоднее становится, тем на большую глубину уходит рыба. Именно поэтому удобнее всего осенью рыбачить с лодки.

В сентябре 2025 фазы Луны будут такие:

Растущая Луна – 1 – 6 и 22 – 30 сентября;

Полнолуние – 7 сентября;

Убывающая Луна – 8 – 20 сентября;

Новолуние (Новолуние) – 21 сентября.

Когда лучше всего рыбачить в сентябре?

Отметим, что несмотря на четко определенные периоды фаз Луны, нужно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, результаты рыбалки в течение сентября будут следующие:



Когда лучшие дни для рыбалки в сентябре / Календарь Vlisi

То есть, ситуация будет выглядеть так:

Лучшими днями для рыбалки, когда результат будет гарантированно замечательным, считаются – 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 сентября.

Несколько хуже, однако, однозначно удовлетворительная ситуация будет наблюдаться в такие дни: 1, 2, 12, 13, 14, 23 и 30 сентября.

Слабый клев и небольшой улов будет 3, 4, 9, 15, 16, 17 и 18 сентября.

Есть и дни, когда рыбалка однозначно не будет удачной. Не удастся наловить рыбу – 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 и 22 сентября.

Как наловить много рыбы в сентябре?

Именно в сентябре стоит "перейти" на дальние забросы. Таким образом можно наловить больше рыбы.

Советы для удачной сентябрьской рыбалки: