В Україні падають ціни на картоплю: які чинники на це впливають

Минулого тижня ціни на картоплю продовжили знижуватись. Тенденції щодо зниження цін опираються на ті ж самі фактори, які мали вплив і за тиждень до цього.

Картопля продовжує дешевшати в Україні

За даними щоденного моніторингу, нині гуртові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15 – 25 гривень за кілограм (36 – 46 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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У середньому виробники постачали картоплю у продаж на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами операторів ринку, пропозиція картоплі на цьому тижні залишалася досить об'ємною, тоді як попит на продукцію залишався стриманим. До того ж багато покупців скаржилися на якість продукції, що пропонується, і часто відмовлялися від закупівель.

При цьому експерти зазначають, що на цю мить картопля в Україні коштує в середньому на 25% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зверніть увагу! Але з огляду на чималі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.