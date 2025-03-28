Що сприяє здешевшанню картоплі

В Україні наразі тримається вкрай низький попит на картоплю, повідомляє 24 канал із посиланням на East Fruit. Це змушує виробників поступово знижувати відпускні ціни.

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Головною причиною, яка провокує зниження цін на картоплю, на думку експертів, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку. За словами фахівців, фермери почали активно розпродувати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання щодо теплої погоди в Україні.

Важливо! Так, на цю мить виробники в Україні пропонують до продажу картоплю в діапазоні 16 – 26 гривень за кілограм (38 – 62 центи за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про чималі запаси картоплі у сховищах. При цьому торгівельна активність у цьому сегменті залишається досить низькою. У результаті, для того, щоб стимулювати торгівлю та розпродати наявні запаси перед початком польових робіт, фермери поступово знижують ціни на цю продукцію.

Скільки картопля коштує у магазинах

Картопля, 1 кілограм

Metro 27,90 гривні;

27,90 гривні; Megamarket 42,20 гривні;

42,20 гривні; Auchan 27,90 гривні;

27,90 гривні; АТБ 27,89 гривні;

27,89 гривні; Сільпо 30,70 гривні.

Зверніть увагу! Однак, аналітики говорять, що попри зниження цін, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше. Однак при цьому аналітики не виключать, у цьому сегменті ринку можливі різні цінові коливання до кінця поточного маркетингового сезону.