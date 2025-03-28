Что способствует удешевлению картофеля

В Украине пока держится крайне низкий спрос на картофель, сообщает 24 канал со ссылкой на East Fruit. Это заставляет производителей постепенно снижать отпускные цены.

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Главной причиной, которая провоцирует снижение цен на картофель, по мнению экспертов, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке. По словам специалистов, фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ, качество которой начало стремительно ухудшаться после наступления относительно теплой погоды в Украине.

Важно! Так, на данный момент производители в Украине предлагают к продаже картофель в диапазоне 16 – 26 гривен за килограмм (38 – 62 цента за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Многие украинские фермеры сегодня сообщают о немалых запасах картофеля в хранилищах. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно низкой. В результате, для того, чтобы стимулировать торговлю и распродать имеющиеся запасы перед началом полевых работ, фермеры постепенно снижают цены на эту продукцию.

Сколько картофель стоит в магазинах

Картофель, 1 килограмм

Metro 27,90 гривны;

27,90 гривны; Megamarket 42,20 гривны;

42,20 гривны; Ашан 27,90 гривны;

27,90 гривны; АТБ 27,89 гривны;

27,89 гривны; Сильпо 30,70 гривны.

Обратите внимание! Однако, аналитики говорят, что несмотря на снижение цен, картофель в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 23% дороже, чем годом ранее. Однако при этом аналитики не исключат, в этом сегменте рынка возможны различные ценовые колебания до конца текущего маркетингового сезона.