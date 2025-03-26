Чому дорожчає морква в Україні

Попри всі здогадки українців щодо причин здорожчання, ціни на цей популярний овоч ростуть через сезонні фактори, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Графік росту цін приблизно відповідає динаміці та тенденціям відповідних минулих років.

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Якщо ще на початку січня 2025 року кілограм моркви можна було купити у середньому за 32,80 гривні, то наразі кілограм коштує вже 47 гривень. За останній рік морква здорожчала на 271%. Зростання за останній місяць склало 30%. Експерти говорять, що морква подорожчала через те, що виробники поки утримують запаси якісної продукції.

Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, на середину березня вартість овочів продовжує динаміку зростання. Суттєво зміцнились у ціні помідори (+39% за місяць, роздріб) та морква (+30%, роздріб) до минуломісячної ціни. Очікувати зниження цін на овочі не варто до травня. Внутрішня пропозиція від українського виробника почне з'являтися тільки наприкінці квітня.

Які ціни на моркву у магазинах

Морква, 1 кілограм