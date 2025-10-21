Кава раптово злетіла в ціні: скільки триватиме здорожчання зерен

У світі скорочуються запаси кави, а ціни злетіли на чверть унаслідок негоди в країнах-експортерах. Україна повністю залежить від імпорту зерен, тож здорожчання кави триватиме й надалі.

Чому в Україні дорожчає кава?

Непередбачувана зміна погоди в Бразилії та В’єтнамі позначилася на світовому ринку кави. Попит нині перевищує пропозицію, що напряму впливає на ціни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів доктор економічних наук Богдан Духницький.

Дивіться також Ціни на каву знову пішли вгору: запаси рекордно скорочуються

Заморозки й посуха в Бразилії, а також бездощів’я у В’єтнамі, на зміну якому прийшли зливи, вплинули на динаміку цін на каву.

Богдан Духницький Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник "Інституту аграрної економіки" Існують небезпідставні побоювання, що наслідки цих погодних катаклізмів не лише призведуть до зниження урожаю цьогоріч, а й – через погіршення стану кавових дерев – вплинуть на виробництво кави у 2026 році. Бразильські експортери, як і раніше, не пропонують великих обсягів кавових зерен на продаж. Також несприятливих погодних умов зазнає В’єтнам, де основні регіони вирощування кави спочатку потерпали від посухи, до якої згодом – під час збору врожаю – додалися сильні дощі.

Зауважимо! У липні 2025 року середня індикативна ціна на фунт кави досягла найнижчого від початку року рівня – 2,59 долара США. Проте через наслідки негоди у серпні вона зросла до 2,97 долара. За підсумками ж вересня ціна збільшилася на чверть – до 3,25 долара за фунт.

Скільки триватиме зростання цін на каву?

Експерт Богдан Духницький говорить, що за серпень і вересень 2025 року запаси кави у світі відчутно скоротилися. Це сталося внаслідок реакції трейдерів на зменшення пропозиції, а також через бажання покупців придбати накопичену раніше продукцію за найнижчою ціною.

Більшість учасників глобального ринку сходяться на тому, що закладається черговий сплеск подорожчання кави, який відчуватиметься ще принаймні три-чотири місяці,

– каже експерт.

Україна повністю залежить від імпорту кави, тож глобальні тенденції позначаться на її внутрішньому ринку. Нині здорожчали всі види кави: зернової, розчинної, а також готового напою у кав’ярнях. З червня по жовтень 2025 року кава у супермаркетах зросла в ціні у середньому на 23 %.

Ситуацію зі здорожчанням кави в Україні ускладнює війна, адже профільні компанії-імпортери відчувають на собі пов’язані з нею ризики. На думку Богдана Духницького, з огляду на викладені вище фактори зростання цін для споживачів продовжиться найближчими місяцями.

Які додаткові чинники впливають на зростання цін на каву у світі?