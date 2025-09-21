Човен, вудка та закон: коли дозволено так рибалити в Україні
- Риболовля з човна в Україні дозволена з червня по лютий, залежно від регіону та типу водойми.
- Заборонено ловити рибу з човна під час нерестової заборони, в заповідниках та з незареєстрованих плавзасобів, окрім веслових човнів.
В Україні для риболовлі з човна не потрібні спеціальні дозволи, а на водоймах загального користування за це не беруть додаткову доплату. Втім така риболовля не завжди дозволена.
Коли рибалити з човна в Україні можна?
Відомо, що човен для риболовлі повинен бути гребний, а його довжина – не менше 270 сантиметрів, передає 24 Канал з посиланням на Чернівецький рибоохоронний патруль.
Крім того, за даними сайту Homester, цьогоріч така ловля риби дозволена з червня по лютий наступного року, залежно від регіону, типу водойми та іншого.
Ловити рибу з човна можна на загальних річках, як Дніпро чи Десна, а в заповідниках, таких як Канівське, човни заборонені.
Що забороняється під час риболовлі з човна?
Наразі існує декілька головних правил, коли риболовля з човна заборонена, а саме:
- Коли триває нерестова заборона (зазвичай з 1 квітня до 20 травня на річках і озерах, а на водосховищах іноді до початку червня),
- Коли період, що закритий для навігації,
- Якщо риболовля відбувається на зимувальній ямі, то щороку потрібно переглядати терміни, коли це робити можна,
- Коли риболовля відбувається з незареєстрованих плавзасобів, за винятків веслових човнів.
Зауважте! Рибалки повинні пам'ятати, що застосовувати під час риболовлі не можна ані вибухові, ані отруйні речовини. Також це стосується колючих знарядь лову, або ж тих знарядь, які виготовлені із сіткоснастевих чи інших матеріалів.
Який календар риболовлі у вересні 2025 року?
Відповідно до календаря рибалки, найкраще ловити рибу у вересні можна буде в такі дні – з 10 по 11 вересня та з 24 по 29 вересня.
Задовільна ситуація із риболовлею буде у такі періоди: з 1 по 2 вересня, з 12 по 14 вересня, 23 вересня та 30 вересня.
Натомість невеликий улов варто очікувати в такі дні: з 3 по 4 вересня, 9 вересня, з 15 по 18 вересня.
Натомість точно не вдасться зловити рибу у такі дні: з 5 по 8 вересня, з 19 по 22 вересня.