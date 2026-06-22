Аграрії вперше отримали підвищену компенсацію за купівлю української техніки

Аграрії з прифронтових регіонів України вперше отримали компенсацію за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки за підвищеною ставкою. Держава компенсує таким виробникам 40% вартості обладнання, тоді як для інших учасників програми діє ставка 25%.

Прифронтові аграрії отримали компенсацію за українську техніку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вперше перерахувало підвищені компенсації агровиробникам із територій, де тривають або тривали бойові дії, повідомляє Мінекономіки. Кошти спрямували банкам, які беруть участь у програмі, а ті вже перерахували компенсацію покупцям української сільськогосподарської техніки.

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Підвищена ставка у розмірі 40% діє з квітня 2026 року для аграріїв, у яких щонайменше 80% земель розташовані на територіях бойових дій. Для інших учасників програми залишається стандартна компенсація – 25%.

Першими отримувачами такої підтримки стали п'ять агровиробників із Донецької, Сумської, Миколаївської та Херсонської областей. Вони придбали техніку й обладнання українського виробництва на загальну суму 7,9 мільйона гривень.

Серед закупленого обладнання – сівалки, борони, обприскувачі, фронтальний навантажувач та додаткові комплектуючі. Загальна сума компенсації для цих господарств склала 2,64 мільйона гривень.

Як працює програма компенсації

Компенсація поширюється на українську сільськогосподарську техніку та обладнання, у виробництві яких використано не менше 60% українських матеріалів і комплектуючих.

Для окремих видів техніки, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, передбачені спеціальні умови участі у програмі.

Щоб отримати компенсацію, агровиробнику потрібно обрати техніку з офіційного переліку Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.

Наразі до переліку внесено 13 680 позицій від 147 українських виробників. У ньому представлена різна техніка: ґрунтообробне та посівне обладнання, жниварки, зерноочисні комплекси, елеваторне устаткування, зерносушарки, конвеєри та інші рішення для агросектору.

У Міністерстві економіки зазначають, що програма є частиною політики «Зроблено в Україні». Вона має підтримати як фермерів, які працюють у складних умовах війни, так і українських виробників техніки.

Для компаній, які хочуть додати свою продукцію до переліку, передбачена можливість подати заявку до Міністерства економіки та пройти перевірку відповідності встановленим критеріям.