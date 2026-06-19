Одеські аграрії першими розпочали жнива

У південних районах Одеської області стартувала жнивна кампанія, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. Місцеві господарства вже розпочали збирання озимого ячменю та зимуючого гороху.

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За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, перші результати свідчать про хорошу врожайність культур. Це дає підстави аграріям та експертам позитивно оцінювати перспективи нинішнього сезону.

Початок жнив традиційно є одним із найважливіших етапів аграрного року. Саме від результатів збиральної кампанії значною мірою залежить як внутрішня продовольча безпека, так і експортний потенціал країни.

В Одеській області цього року мають зібрати зернові та зернобобові культури з площі майже 770 тисяч гектарів.

Найбільші площі займають пшениця та ячмінь

Основну частину посівів в області, як і в попередні роки, займає озима та яра пшениця. Під цією культурою відведено понад 522 тисячі гектарів.

Друге місце за площами посідає ячмінь, який вирощують майже на 176 тисячах гектарів. Також значні площі засіяні ріпаком – понад 175 тисяч гектарів, а під горохом перебуває близько 74,4 тисячі гектарів.

В обласній військовій адміністрації наголошують, що Одещина традиційно входить до числа ключових аграрних регіонів України та залишається одним із лідерів за обсягами сільськогосподарського виробництва.

Саме тому початок жнивної кампанії в регіоні має важливе значення не лише для місцевих виробників, а й для забезпечення продовольчої стабільності всієї країни.