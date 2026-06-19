Одесские аграрии первыми начали уборку урожая

В южных районах Одесской области стартовала уборочная кампания, сообщает Одесская областная военная администрация. Местные хозяйства уже приступили к уборке озимого ячменя и зимующего гороха.

Смотрите также Морской коридор работает: половина грузов в украинских портах – агропродукция

По информации Одесской областной военной администрации, первые результаты свидетельствуют о хорошей урожайности культур. Это дает основания аграриям и экспертам положительно оценивать перспективы нынешнего сезона.

Начало жатвы традиционно является одним из важнейших этапов аграрного года. Именно от результатов уборочной кампании в значительной степени зависит как внутренняя продовольственная безопасность, так и экспортный потенциал страны.

В Одесской области в этом году планируется собрать зерновые и зернобобовые культуры с площади почти 770 тысяч гектаров.

Наибольшие площади занимают пшеница и ячмень

Основную часть посевов в области, как и в предыдущие годы, занимают озимая и яровая пшеница. Под эту культуру отведено более 522 тысяч гектаров.

Второе место по площадям занимает ячмень, который выращивают почти на 176 тысячах гектаров. Также значительные площади засеяны рапсом – более 175 тысяч гектаров, а под горохом находится около 74,4 тысячи гектаров.

В областной военной администрации отмечают, что Одесская область традиционно входит в число ключевых аграрных регионов Украины и остается одним из лидеров по объемам сельскохозяйственного производства.

Именно поэтому начало уборочной кампании в регионе имеет важное значение не только для местных производителей, но и для обеспечения продовольственной стабильности всей страны.