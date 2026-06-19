Аграрная продукция обеспечила более половины перевалки

С начала 2026 года украинские морские порты обработали 40 миллионов тонн грузов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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По его словам, более 20 миллионов тонн от общего объема приходится на аграрную продукцию. Именно украинское зерно, масличные культуры и другие товары агросектора играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности многих стран мира.

Морские порты остаются критически важным элементом экспортной инфраструктуры Украины. Благодаря их работе аграрии имеют возможность стабильно поставлять продукцию на внешние рынки даже в условиях войны.

Показатели перевалки свидетельствуют о сохранении высокой роли морского экспорта для экономики страны и аграрного сектора в частности.

Порты работают, несмотря на постоянные российские атаки

В то же время морская отрасль продолжает функционировать в чрезвычайно сложных условиях. По словам Алексея Кулебы, только с начала текущего года российские войска направили на украинские порты более 1 500 ударных беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения в результате атак России было повреждено или уничтожено 966 объектов портовой инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили более 200 гражданских судов.

Российские удары также привели к человеческим жертвам. По официальным данным, в результате атак на порты пострадали или погибли 257 гражданских лиц.

Несмотря на постоянные угрозы, украинский морской коридор продолжает работать, обеспечивая бесперебойный экспорт продукции и поддерживая работу аграрного сектора и экономики страны в целом.

Еще на год без пошлин: Канада открыла новые возможности для украинских агропроизводителей

В то же время стало известно, что Канада продлила действие льготного режима для украинских товаров, поставляемых на ее рынок. Благодаря этому украинские экспортеры и в дальнейшем смогут продавать большинство видов продукции без уплаты импортных пошлин.

Согласно решению канадского правительства, беспошлинный режим для продукции украинского происхождения будет действовать до 9 июня 2027 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что главной целью такого шага является поддержка украинской экономики и стимулирование экспорта в Канаду.