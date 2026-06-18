Беспошлинный режим будет действовать до июня 2027 года

Министерство финансов Канады продлило действие указа, освобождающего украинские товары от импортных пошлин. Соответствующие изменения уже опубликованы в официальном правительственном издании Canada Gazette.

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Согласно решению канадского правительства, беспошлинный режим для продукции украинского происхождения будет действовать до 9 июня 2027 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что главной целью такого шага является поддержка украинской экономики и стимулирование экспорта в Канаду.

Фактически украинские производители получают дополнительную возможность укреплять свои позиции на североамериканском рынке и повышать конкурентоспособность продукции благодаря отсутствию таможенных пошлин.

Часть продукции останется под ограничениями

В то же время льготный режим будет распространяться не на все товары. От уплаты пошлин не будут освобождаться яйца, мясо птицы и молочная продукция, поскольку их оборот в Канаде регулируется отдельными механизмами рыночного контроля.

Беспошлинный доступ для украинских товаров был введен Канадой 9 июня 2022 года после начала полномасштабной войны. С тех пор его действие ежегодно продлевается.

По оценкам канадской стороны, за время действия этого механизма украинские экспортеры смогли сэкономить около 9,5 миллиона канадских долларов на таможенных платежах. Ожидается, что новое продление позволит бизнесу дополнительно сэкономить ещё примерно 1,2 миллиона канадских долларов.

Для украинских аграриев и производителей пищевой продукции это означает сохранение выгодных условий доступа к одному из перспективных внешних рынков, что особенно важно в условиях войны и поиска новых направлений экспорта.