Украинский бренд сыров вышел на рынок Великобритании

Бренд КОМО, продукцию которого производит ПАО "Дубномолоко", начал продажи своей продукции в торговых сетях Великобритании. В компании заявили, что стали первым украинским производителем сыров, получившим сертификацию BRCGS.

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В компании отмечают, что теперь продукция предприятия официально представлена в британском ритейле. Этот шаг открывает новые возможности для украинской молочной отрасли и расширяет присутствие отечественных производителей на международных рынках.

К выходу на один из самых требовательных рынков мира компания готовилась более года. За это время производитель прошел многочисленные аудиты, проверки и модернизировал отдельные производственные процессы в соответствии с международными требованиями.

Сертификация охватила всю производственную цепочку

В КОМО отмечают, что сертификация BRCGS касалась всех этапов работы предприятия — от производства продукции до ее транспортировки и логистики. Именно логистические процессы остаются одним из самых больших вызовов для украинских компаний, работающих на внешних рынках в условиях войны.

После завершения всех процедур продукция бренда уже появилась на полках британских магазинов. Таким образом, украинский производитель смог официально закрепиться на перспективном и конкурентном рынке.

КОМО является одним из крупнейших производителей сыров в Украине. Предприятие, расположенное в Ровенской области, специализируется на выпуске твёрдых и плавленых сыров и работает как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Ежегодно компания производит более 15 миллионов килограммов твёрдых сыров и около 4 миллионов килограммов плавленых сыров. Выход на британский рынок может стать важным этапом дальнейшего расширения экспорта украинской молочной продукции.

Украинские сыроделы столкнулись с проблемой: спрос не успевает за производством

Недавно мы сообщали, что украинский рынок сыра в конце весны остался без существенных изменений. Из-за сдержанного спроса производители продолжают стимулировать продажи акционными предложениями и скидками.

По оценкам аналитиков, акционные предложения и специальные скидки по-прежнему остаются одним из ключевых способов поддержания объемов реализации продукции. Именно поэтому в торговых сетях потребители регулярно могут найти сыр по сниженным ценам.