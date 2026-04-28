Скандал із зерном: Ізраїль відповів Україні щодо судна в Хайфі

Між Україною та Ізраїлем виникла дипломатична напруга через судно із зерном, яке могло бути вивезене з окупованих територій. Сторони обмінялися заявами щодо доказів і процедури розгляду ситуації.

Ізраїль відповів на звинувачення щодо зерна

Міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що наразі немає наданих доказів, які б підтверджували звинувачення України щодо походження зерна на судні, яке зайшло в порт Хайфи. За його словами, це питання ще буде розглянуте, а ізраїльська сторона діятиме відповідно до законодавства.

Дивіться також Ізраїль прийняв судно з зерном – воно було доставлено з окупованих територій України

Водночас очільник МЗС Ізраїлю зауважив, що українська сторона не зверталася з офіційним запитом про правову допомогу перед тим, як публічно озвучити претензії. Він наголосив, що подібні питання мають вирішуватися дипломатичними каналами, а не через медіа чи соціальні мережі.

Україна наполягає на реакції партнерів

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона викликала посла Ізраїлю для вручення ноти протесту. Київ наполягає, що торгівля зерном, яке могло бути незаконно вивезене з окупованих територій, не повинна підривати двосторонні відносини.

За словами Сибіги, Україна очікує більш чіткої реакції від ізраїльської сторони, особливо з огляду на попередні подібні випадки. Він підкреслив, що відсутність належної відповіді на такі інциденти викликає занепокоєння.

Ситуація довкола судна в Хайфі може стати показовою для подальшої співпраці у питаннях контролю за походженням аграрної продукції на міжнародному ринку.

Схема продовжує працювати: в Ізраїль знову прямує судно з підозрілим зерном

Судно PANORMITIS вчора, 27 квітня, наближалося до порту Хайфа з зерном, яке може походити з окупованих територій України, зокрема 6,2 тисячі тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю.

Документи для легалізації вантажу оформлювали в російському порту Темрюк, а Україна розцінює ці дії як розграбування ресурсів і фіксує їх у межах кримінальних проваджень.

Українська влада лишила за собою право на дипломатичну та правову відповідь, якщо російське судно з викраденим з України зерном розвантажиться в порту Ізраїля.