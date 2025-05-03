Ціни продовжать падати: що буде на ринку кукурудзи у 2025 році

Завдяки стабільному попиту з боку Туреччини минулого тижня українська кукурудза, що йде на експорт постійно дорожчала. Однак наразі ціни на ринку перестали рухатись угору.

Скільки коштує кукурудза зараз та які ціни будуть далі

Експерти зазначають, що дуже важливим фактором, який впливав на вартість кукурудзи, був експорт культури до окремих азійських країн, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Водночас аналітики вважають, що ціни на кукурудзу незабаром можуть стабілізуватися.

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Усе тому, що імпортна квота, яку встановили на рівні 1 мільйон тонн зі зниженим митом, майже вичерпана – за два місяці до запланованого терміну. Наразі доступними залишаються усього 12 тисяч тонн.

На початок травня 2025 року тонна кукурудзи в Україні, коштує у середньому 10 256 гривень. Це найвищий показник за останні 8 днів. Так, у середу, 23 квітня, середня вартість тонни кукурудзи становила 9 936 гривень, але в наступні дні ціни зростали. 24 квітня тонна подорожчала до 9 971 гривні, а 25 квітня – до 10 027 гривень.

Зверніть увагу! В період з 26 квітня по 29 квітня середня ціна на кукурудзу підвищилася до 10 178 гривень за тонну, а 30 квітня зафіксувалася на позначці у 10 256 гривень. Ця ціна зберігається і станом на 1 травня.