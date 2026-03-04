Російська лісозаготівля летить у прірву: що добиває "скрєпну" галузь

Протягом 2025 року у Росії зафіксували різке скорочення обсягів лісозаготівлі. Галузь, яка завжди давала доволі високий прибуток потерпає від санкцій, падіння експорту та критичного зношення техніки.

Чому лісозаготівельна галузь Росії занепадає?

У 2025 році у Росії обсяги деревини, виставленої на продаж, скоротилися до 176 мільйонів кубометрів, що на 10% менше, ніж торік, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Це найнижчий показник від початку повномасштабної агресії проти України та на 30% менше, ніж десять років тому.

Криза в лісовій промисловості Росії має системний характер. Міжнародні санкції суттєво зменшили зовнішній попит і змусили компанії перебудовувати логістику, що підвищило витрати та зробило частину заготівлі нерентабельною. Розрахунок кремля на внутрішній попит не виправдався – таких обсягів дорогої деревини російський ринок не потребує.

Зверніть увагу! Віцепрезидент компанії Segezha Group Ніколай Іванов заявив, що навіть китайський ринок не здатен компенсувати втрати. За його словами, Китай має проблеми з торгівлею зі США, складнощі на ринку Європейського Союзу та внутрішній спад у будівельній сфері, що знижує попит на імпорт.

Додатковим ударом по галузі стало критичне зношення техніки. За оцінками фахівців, до 2028 року можуть зупинитися до 90% імпортних харвестерів і форвардерів. Власне виробництво не покриває потреб ринку: замість необхідних 3,5–10 тисяч одиниць у найближчі два – три роки виготовляються лише поодинокі машини.

Цікаво! Крім того, у 2026 році кремль планує підвищити орендні ставки на лісові ділянки на 40–50%, що ще більше ускладнить становище підприємств. Експерти прогнозують подальше поглиблення кризи, яка може поширитися і на суміжні галузі – зокрема целюлозно-паперову промисловість та деревообробку.

