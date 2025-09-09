Відвідуючи саміт ШОС, що пройшов 31 серпня – 1 вересня у Китаї, очільник Білорусі Лукашенко не оминув можливості відзначити своє вміння вирощувати продукти. Так, він подарував лідерам країн-учасниць картоплю і ріпакову олію зі своєї ферми.

Лукашенко частував лідерів ШОС картоплею і олією

Відвідуючи саміт ШОС, очільник Білорусі Олександр Лукашенко передав лідерам країн-членів Шанхайської організації співробітництва подарунки, повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ. Одне з білоруських інформаційних агентств повідомляє, що він подарував картоплю та ріпакову олію.

Зверніть увагу! До того, як вирушити на саміт ШОС у Китай, Лукашенко обіцяв взяти із собою кілька мішків картоплі, вирощеної в його підсобному господарстві, у подарунок закордонним лідерам.

Для оформлення подарунків білоруси підготували спеціальні лляні мішечки, у які склали картоплю сортів "Першацвіт" та "Бриз". Серед подарунків була й "найкорисніша ріпакова олія". Саме так її схарактеризувати в телеефірі про дари білоруського очільника.

"Подарунки" отримали присутні на саміті ШОС лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський лідер Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

