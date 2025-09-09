Лукашенко во время визита в Китай дарил лидерам ШОС картофель со своего огорода
- Лукашенко подарил лидерам стран-участниц ШОС картофель и рапсовое масло со своей фермы во время саммита в Китае.
- Подарки были оформлены в специальные льняные мешочки, и получили их среди других лидеры Китая, России и Индии.
Посещая саммит ШОС, прошедший 31 августа –1 сентября в Китае, глава Беларуси Лукашенко не упустил возможности отметить свое умение выращивать продукты. Так, он подарил лидерам стран-участниц картофель и рапсовое масло со своей фермы.
Лукашенко угощал лидеров ШОС картофелем и маслом
Посещая саммит ШОС, глава Беларуси Александр Лукашенко передал лидерам стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подарки, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ. Одно из белорусских информационных агентств сообщает, что он подарил картофель и рапсовое масло.
Обратите внимание! До того, как отправиться на саммит ШОС в Китай, Лукашенко обещал взять с собой несколько мешков картофеля, выращенного в его подсобном хозяйстве, в подарок зарубежным лидерам.
Для оформления подарков белорусы подготовили специальные льняные мешочки, в которые сложили картофель сортов "Первоцвет" и "Бриз". Среди подарков было и "самое полезное рапсовое масло". Именно так его охарактеризовали в телеэфире о дарах белорусского руководителя.
"Подарки" получили присутствующие на саммите ШОС лидер Китая Си Цзиньпин, российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
У Лукашенко назначили виновных в дефиците картофеля в Беларуси
Ранее 24 Канал сообщал, что в Беларуси фермеры нарушили контракты с торговыми сетями, продавая картофель за границу из-за высоких цен, что привело к дефициту на внутреннем рынке.
В ответ на дефицит и для поддержки производителей, правительство повысило предельные максимальные цены на картофель и другие овощи, а Министерство антимонопольного регулирования начнет штрафовать фермеров.