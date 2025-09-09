Посещая саммит ШОС, прошедший 31 августа –1 сентября в Китае, глава Беларуси Лукашенко не упустил возможности отметить свое умение выращивать продукты. Так, он подарил лидерам стран-участниц картофель и рапсовое масло со своей фермы.

Лукашенко угощал лидеров ШОС картофелем и маслом

Посещая саммит ШОС, глава Беларуси Александр Лукашенко передал лидерам стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подарки, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ. Одно из белорусских информационных агентств сообщает, что он подарил картофель и рапсовое масло.

Обратите внимание! До того, как отправиться на саммит ШОС в Китай, Лукашенко обещал взять с собой несколько мешков картофеля, выращенного в его подсобном хозяйстве, в подарок зарубежным лидерам.

Для оформления подарков белорусы подготовили специальные льняные мешочки, в которые сложили картофель сортов "Первоцвет" и "Бриз". Среди подарков было и "самое полезное рапсовое масло". Именно так его охарактеризовали в телеэфире о дарах белорусского руководителя.

"Подарки" получили присутствующие на саммите ШОС лидер Китая Си Цзиньпин, российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

