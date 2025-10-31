Ціни на малину цього сезону були рекордно високі: що вплинуло на вартість

Цього сезону ціни на малину були рекордно високими. Здебільшого експерти пояснюють це вкрай коротким сезоном, який зачепив не лише малину.

Чому ціни на малину у цей сезон сильно зросли?

Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусева розповіла, що малина цього року продемонструвала рекордно високу ціну, адже сезон цієї ягоди був рекордно коротким, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes.

Вона зазначила, що ціна на ягоду стартувала з поля на рівні 250 – 360 гривень за кілограм, а завершилася на 90 – 180 гривень за кілограм (ремонтантні сорти). Дешевше 90 гривень за кілограм малина у сезоні не падала, а в роздріб дешевше 250 – 280 гривень за кілограм ягоди не було. Тоді як минулий сезон виробники розпочинали з 80 – 150 гривень за кілограм, а завершили 70 – 100 гривень за кілограм.

Збільшення ціни викликав насамперед нинішній рекордно короткий сезон малини. Нею торгували лише п'ять-шість тижнів,

– пояснила Гусева.

Зверніть увагу! Останній ягідний сезон в Україні незвично пізно почався і рано завершився для всіх ягід. Лохина відкритого ґрунту продавалася також незвичні для себе два місяці. Раніше її ранні сорти виходили у середині червня, а пізні можна було купити й в середині вересня. Але цього року останні партії відвантажили в останні числа серпня.

