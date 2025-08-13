Цього року вартість меду в Україні дуже сильно підскочила. На зростання ціни вплинула ціла низка факторів, які збіглися у часі.

Чому ціни на мед так сильно зросли?

За словами пасічників, ринок меду в Україні переживає один із найскладніших періодів за останні десятиліття, що відбивається й на цінах, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти". Цього року не всі можуть собі дозволити посмакувати цим продуктом.

Національний консультант у Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (ФАО) та експерт ринку Ганна Бурка зазначила, що зараз спостерігається "ідеальний шторм" у галузі.

Першою і найболючішою причиною залишаються наслідки воєнних дій – знищення пасік, неможливість ведення пасічницької діяльності в зоні активних бойових дій тощо. Другим критичним фактором стали несприятливі погодні умови, внаслідок чого відбулося зменшення пропозиції меду на ринку, зокрема сортових медів (весняних), на тлі збільшення собівартості,

– говорить експерт.

Водночас вона вказала, що, за попередніми оцінками, врожай весняних медів і акацієвого меду вкрай обмежений, липового меду – приблизно вдвічі менше, а соняшникового – на 30% менше, якщо порівнювати з роком раніше.

Закупівельна ціна на сортові меди зросла майже на 50%. Наприклад, якщо торік гуртова ціна на липовий мед становила 80 – 85 гривень за кілограм, то поточного року сягає 120 – 130 гривень за кілограм залежно від регіону та обсягу,

– зазначила Бурка.

Зверніть увагу! Вона також наголосила, що ситуація найближчим часом навряд чи покращиться, бо активний попит на тлі обмеженої пропозиції тисне на ціни.