Чи можуть сусіди змінювати межі своїх суміжних ділянок за згодою
- Зміна меж суміжних земельних ділянок можлива за згодою власників, дотримуючись певних процедур.
- Необхідно отримати письмове погодження, розробити документацію, внести зміни до Державного земельного кадастру та, за потреби, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Іноді межа ділянок, що встановлена між сусідськими ділянками може не влаштовувати обох сусідів. Тоді власники цих ділянок намагаються рухати їх межі так, щоб ними стало зручно користуватись.
Як можна змінити межі ділянок?
Юристки Олена Юрець і Марина Шарапа розповіли у коментарі 24 Каналу, що за загальним правилом зміна меж суміжних земельних ділянок приватної власності відбувається за згодою їхніх власників. Водночас повинні бути дотримані певні процедури.
У разі зміни меж суміжних земельних ділянок приватної власності (без зміни площ), відповідно до статті 106 та пункту 12 статті 79-1 Земельного кодексу України, а також статті 55 та пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр", необхідним є:
- отримання письмового погодження від осіб, яким належить право власності на суміжні земельні ділянки;
- розроблення інженерами-землевпорядниками технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- внесення, на основі розробленої документації, змін про межі земельної ділянки до Державного земельного кадастру України та отримання витягу про земельну ділянку, в якому будуть відображені зміни.
У такому разі виправляється лише інформація про координати кутів повороту меж земельної ділянки без зміни кадастрового номеру земельної ділянки. Відповідно, виготовлення нових правовстановлювальних документів не вимагається.
Зверніть увагу! Однак, за словами Марини Шарапи та Олени Юрець, у разі зміни площі земельної ділянки в результаті зміни меж, додатковим заходом є внесення змін про земельну ділянку та право власності на неї до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У чиїй власності земельна ділянка, на якій збудований приватний будинок?
Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, право власності на земельну ділянку переходить до нового власника нерухомості разом з будинком.
Перехід права власності на земельну ділянку відбувається без зміни її цільового призначення, на умовах, встановлених законодавством.
Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках.