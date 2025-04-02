"Обережно! Міни": як фермерство стало небезпечною професією

З лютого 2022 року від мін постраждали 199 фермерів. Після початку повномасштабного вторгнення наша країна стала однією з найбільш замінованих країн світу.

Сільгоспугіддя сильно заміновані

За даними міністерства внутрішніх справ України, станом на 1 липня 2024 року понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими, передає 24 Канал. За даними ООН, це загрожує життю понад 6 мільйонів людей, серед яких фермери – одна з найбільш вразливих груп.

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Втім, навіть попри мінну небезпеку, сільське господарство завжди було однією з найбільш травматичних галузей праці. За даними Державної служби України з питань праці, за 2015 рік, частка загиблих працівників сільського господарства становила 8% від загальної смертності на виробництві в країні. У 2018-2020 роках, в сільському, лісовому та рибному господарствах загинули двісті людей, травмувалися – майже тисяча.

Важливо! Особливо небезпечною є робота з важкою технікою. За недотримання правил безпеки чи виходу техніки з ладу можна отримати важкі поранення. Та, якщо у великих агропідприємствах впроваджують правила носіння аптечки серед працівників з усім необхідним: засоби для обробки ран та антисептики, перев'язувальні матеріали, засоби для зупинки кровотечі та турнікет, – то у дрібних фермерських підприємствах, цього немає. Працівники на полі навіть не матимуть шансу надати собі першу домедичну допомогу при пораненні.

Мінна небезпека є всюди, де була війна

Олег Гірман – фермер з містечка Балаклія, що на Харківщині. Після деокупації Ізюмського району, у жовтні 2023 року чоловік ставив попереджувальні таблички по периметру поля: "Обережно! Міни!". Думав, що незабаром його поля розмінують і він знову повернеться до роботи. Того дня чоловік таки наступив на одну з залишених ворогом мін.

Чоловік пригадує: "Думав, що зі мною нічого не трапиться. Я впевнено йшов, але таки зачепив міну. Це все сталося за секунди. Шрапнель пробила руки й ноги. Я зрозумів, що якщо не відреагую – не виживу. Метрів за 150 стояв мій зять, який і викликав рятувальників. Операція була своєчасною і, на щастя, я вижив".

Зверніть увагу! Фермеру й справді пощастило, що поруч був родич і була змога своєчасно транспортувати його до медзакладу. Однак, за словами фахівців, у пораненого з критичною кровотечею є рівно 3 хвилини на те, щоб зупинити її. Інакше, крововтрата може бути смертельною. Саме тому кожному працівнику сільського господарства критично важливо мати під рукою турнікет. Особливо тим, хто працює на полях Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Турнікети та кровоспинні засоби – це врятовані життя

В умовах роботи у сільському господарстві найкраще підходять турнікети, які спрацьовують незважаючи на бруд, пил, вологу та перепади температури. Це мають бути дійсно якісні, перевірені кровоспинні засоби. Зокрема, вітчизняний продукт, який отримав довіру впродовж останніх 10 років та який рекомендують провідні інструктори з домедичної допомоги – турнікети українського виробника SICH.

З 2016 року їх комплектують у військові аптечки ЗСУ. Попри будь-які складні умови – забруднений, мокрий, засніжений, при температурі від -40 до 50+ – турнікет завжди спрацьовує. І вже врятував тисячі життів. Він є універсальним та зупиняє масивну кровотечу з кінцівки будь-якого діаметра: від найтоншої 5 сантиметрів до найбільшої 40 сантиметрів.

Важливо! У нинішніх реаліях кровоспинні засоби мають бути на кожній фермі і у кожній родині, яка займається сільським господарством. Робота з важкою технікою, гострими ріжучими інструментами та великими тваринами суттєво підвищує ризик важких поранень із масивною кровотечею. Своєчасне і правильне накладання кровоспинного засобу дасть змогу зупинити кров ще до прибуття медиків і за статистичними даними, збереже життя у 90% випадків.