Україна завдала удару по зерновій схемі Росії: шведський суд арештував балкер Caffa

Шведський суд ухвалив рішення про арешт балкера Caffa, який підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованих територій. Це перший випадок, коли іноземний суд підтримав відповідний запит української прокуратури в межах міжнародної правової допомоги.

Швеція підтримала запит України щодо арешту судна

Суд у Швеції затвердив арешт судна Caffa, яке, за даними слідства, могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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За інформацією правоохоронців, судно систематично порушувало порядок заходу на окуповану територію України та виїзду з неї. Для приховування своєї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією – у міжнародних базах балкер значився під назвою Guinea False.

12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Швеції з проханням надати міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати екіпаж і накласти арешт на балкер.

Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків,

– зазначив Руслан Кравченко.

За його словами, сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження – суд затвердив арешт судна»

Судно пов'язують із викраденням українського зерна

За даними Головного управління розвідки України, Caffa було причетне до транспортування зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій. Зокрема, у липні 2025 року балкер заходив до порту Севастополя, після чого доставив вантаж до сирійського порту Тартус.

У листопаді 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна. Уже в березні 2026 року берегова охорона Швеції затримала балкер у Балтійському морі поблизу міста Треллеборг через підозри у використанні підроблених документів та плаванні під фальшивим прапором.

Попри те, що у квітні шведська прокуратура скасувала арешт капітана судна, експлуатація балкера залишалася забороненою. Згодом прокуратура Швеції ухвалила рішення про конфіскацію судна.

Україна посилює боротьбу з російськими схемами експорту

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що справа Caffa стала результатом ефективної співпраці між Україною та міжнародними партнерами. Правоохоронці продовжують документувати факти незаконного вивезення українських ресурсів із тимчасово окупованих територій, встановлювати маршрути та ідентифікувати причетні судна.

Цей кейс – чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності. Україна бачить, фіксує і доводить це,

– підкреслив Руслан Кравченко.

Експерти зазначають, що справа Caffa також вписується у ширшу міжнародну боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. За оцінками української розвідки, до обходу санкцій залучені сотні суден, які регулярно змінюють прапори, приховують маршрути та використовуються для транспортування російських товарів і ресурсів із окупованих територій.

Останні рішення Європейського Союзу, Канади та Австралії щодо розширення санкційних списків свідчать про посилення міжнародного тиску на морські схеми, які допомагають Росії обходити обмеження та продовжувати незаконну торгівлю.

Скандал із краденим зерном: балкер після відмови двох країн іде назад до Росії

Україна вже не вперше домагається виконання санкцій щодо суден російського тіньового флоту та тих, які перевозять вкрадене зерно. Так, ми раніше повідомляли, що балкер PANORMITIS із зерном, вивезеним з окупованого Бердянська, після невдалих спроб розвантаження в Ізраїлі та Туреччині, ймовірно, повертається до Росії. Судно увійшло в Дарданелли та пішло до російських портів Чорного моря.

Першою точкою призначення була Хайфа, однак там вантаж не прийняли. За наявною інформацією, ізраїльський агротрейдер відмовився від розвантаження судна.

Після цього балкер змінив маршрут і спробував доставити зерно до турецького Іскендеруна. Однак і ця спроба завершилася безрезультатно – судно не змогло розвантажитися й там.