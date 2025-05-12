Чи можна прописатися у модульному будинку в Україні

Модульні будинки останнім часом стають дедалі популярнішими через їх ціну та зручність. Однак не всі знають, чи можна прописатися у такому будиночку.

Які переваги та недоліки модульного будинку

Член Національної Спілки Архітекторів України, архітектор Валентин Погорілий розповів, що один із плюсів такого будинку полягає у тому, що модуль привозять вже готовим до експлуатації і за потреби це житло можна перевезти в інше місце, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Зараз модульні будинки можна встановити на геошурупи – це великі саморізи довжиною 2,5 метри, які спеціальні машини вкручують у землю приблизно за дві години. Ці саморізи виконують роль фундаменту. Потім, якщо людині потрібно переїхати, вона може викрутити саморізи і забрати будинок.

Коли модульний будинок привезуть та зберуть, у ньому можна відразу жити - не потрібно чекати, поки всередині висохне штукатурка чи шпаклівка, оскільки при його монтажі не використовуються мокрі процеси.

Другий плюс модульного будинку, за словами архітектора – стійкість до впливу сильних землетрусів: "Унаслідок дії землетрусу цегляному будинку загрожують тріщини, а модульному – максимум пошкодження кріплення".

Зверніть увагу! Якщо говорити про те, які мінуси модульного будинку, то архітектор озвучив лише один, але дуже вагомий. Він полягає у тому, що такі будинки, як правило, виробники не роблять за індивідуальним проєктом, і обирати житло доведеться з тих проєктів, які вже є. Виробники роблять модульні будинки на заводі, і можуть мати, до прикладу, 10 варіантів планування такого житла.

Чи можна прописатися у модульному будиночку як у житловому

Адвокат адвокатського обʼєднання "Globa&Globa" Катерина Пономаренко попереджує, що модульний будинок на палях, тобто тимчасова споруда, юридично не існуватиме як об'єкт нерухомості, він не вважається житловим приміщенням і прописатися в ньому неможливо. Житловим приміщенням модульний будинок вважатиметься лише в тому випадку, якщо:

встановити його на фундамент;

ввести в експлуатацію як об'єкт будівництва;

зареєструвати на нього право власності.

Тоді, за словами адвоката, в ньому можна буде прописатися. Крім того, після реєстрації власник зможе здійснювати й інші важливі дії, до прикладу, продавати такий будинок чи передавати у спадщину.

Зверніть увагу! Якщо ви вирішите поставити модульний будинок на фундамент й таким чином зробити його не тимчасовою спорудою, а капітальною, потрібно буде здійснити декілька важливіх дій.