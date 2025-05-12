Какие преимущества и недостатки модульного дома

Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый рассказал, что один из плюсов такого дома заключается в том, что модуль привозят уже готовым к эксплуатации и при необходимости это жилье можно перевезти в другое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Сейчас модульные дома можно установить на геошурупы – это большие саморезы длиной 2,5 метра, которые специальные машины вкручивают в землю примерно за два часа. Эти саморезы выполняют роль фундамента. Затем, если человеку нужно переехать, он может выкрутить саморезы и забрать дом.

Когда модульный дом привезут и соберут, в нем можно сразу жить - не нужно ждать, пока внутри высохнет штукатурка или шпаклевка, поскольку при его монтаже не используются мокрые процессы.

Второй плюс модульного дома, по словам архитектора – устойчивость к воздействию сильных землетрясений: "Вследствие действия землетрясения кирпичному дому грозят трещины, а модульному – максимум повреждения крепления".

Обратите внимание! Если говорить о том, какие минусы модульного дома, то архитектор озвучил только один, но очень весомый. Он заключается в том, что такие дома, как правило, производители не делают по индивидуальному проекту, и выбирать жилье придется из тех проектов, которые уже есть. Производители делают модульные дома на заводе, и могут иметь, к примеру, 10 вариантов планировки такого жилья.

Можно ли прописаться в модульном домике как в жилом

Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Екатерина Пономаренко предупреждает, что модульный дом на сваях, то есть временное сооружение, юридически не будет существовать как объект недвижимости, он не считается жилым помещением и прописаться в нем невозможно. Жилым помещением модульный дом будет считаться лишь в том случае, если:

установить его на фундамент;

ввести в эксплуатацию как объект строительства;

зарегистрировать на него право собственности.

Тогда, по словам адвоката, в нем можно будет прописаться. Кроме того, после регистрации владелец сможет осуществлять и другие важные действия, к примеру, продавать такой дом или передавать по наследству.

Обратите внимание! Если вы решите поставить модульный дом на фундамент и таким образом сделать его не временным сооружением, а капитальным, нужно будет осуществить несколько важных действий.