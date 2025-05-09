Можно ли зарегистрироваться на даче

Многие из тех, кто ездит отдыхать на дачу задумывается над получением права собственности на садовые (дачные) дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на GRYPHON. Растущая популярность такого формата отдыха порождает вопрос, можно ли официально зарегистрировать место жительства в дачном (садовом) доме.

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Важно! На сегодня законодательство Украины не позволяет зарегистрировать адрес места жительства гражданина в садовом (дачном) доме, поскольку такие дома не предназначены для постоянного проживания.

В то же время правовые механизмы позволяют перевести в садовый (дачный) дом в жилой дом. Такой перевод возможен только при условии, что такой дом соответствует государственным строительным нормам.

Какие правовые механизмы существуют

Процедура перевода регулируется Порядком перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 года № 321.

Обратите внимание! Так, перевод дачных и садовых домов в жилые дома осуществляется бесплатно органами местного самоуправления села, поселка, города, с которыми соответствующие дачные поселения и садоводческие общества связаны административно или территориально.

Для этого владелец дома подает в исполнительный орган сельского (поселкового, городского) совета соответствующее заявление. К заявлению нужно приложить следующие документы:

копию документа о праве собственности на дачный или садовый дом;

письменное согласие совладельцев (при наличии) на перевод такого дома в жилой;

отчет о проведении технического осмотра дачного или садового дома с заключением о его соответствии государственным строительным нормам.

Для получения отчета нужно обратиться к представителям архитектурно-строительной организации, которые прошли аттестацию и могут выполнить работы по проверке дома на соответствие государственным строительным нормам.

Сколько длится обработка документов

Исполнительный орган рассматривает эти документы и в течение 1 месяца принимает решение о переводе дачного или садового дома в жилой дом или об отказе в таком переводе.

Основаниями отказа могут быть:

представление неполного пакета документов;

выявление в представленных документах недостоверных сведений;

установление несоответствия дачного или садового дома требованиям государственных строительных норм

Важно! После получения положительного решения нужно обратиться к нотариусу или иному госрегистратору для внесения соответствующих изменений в записи Государственного реестра прав на недвижимое имущество. После проведения всех вышеуказанных действий можно зарегистрировать в этом доме свое место жительства.