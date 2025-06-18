В Україні здорожчала капуста нового врожаю: чому це відбувається

В Україні попри початок сезону, ціни на овочі продовжують триматися на високому рівні. Так, ціна на капусту, яка нещодавно дешевшала, знову зросла.

Чому росте вартість молодої капусти

В Україні цього тижня почала підвищуватися ціна на ранню капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами виробників, основною причиною подорожчання в даному сегменті став сезонний фактор, коли дана продукція ранніх сортів у господарствах фактично закінчилася, а капуста пізніших сортів ще у продаж не надійшла.

Читайте також Капуста несподівано здорожчала, решта овочів дешевшала: як змінилися ціни за тиждень

Так, на сьогодні виробники білокачанної капусти озвучують ціни на свою продукцію в діапазоні 10 – 20 гривень за кілограм (24 – 48 центів за кілограм), що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Причиною зростання цін, за словами фермерів, стало скорочення пропозиції на ринку через період міжсезоння. Сезон збирання капусти ранніх сортів у господарствах добігає кінця, тоді як масового збирання продукції пізніших сортів виробники ще не приступили.

При цьому попит на капусту нині є досить високим, що також провокує цінове зростання в даному сегменті.

Важливо! Експерти зазначають, що зараз капуста врожаю 2025 року на ринку України вже коштує в середньому в 2,9 рази дорожче, ніж у середині червня минулого року. Проте гравці ринку не виключають, що вже найближчим часом на ринок може повернутися понижувальний ціновий тренд, як тільки виробники масово розпочнуть збирання врожаю капусти середніх сортів.