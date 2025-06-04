Які тенденції щодо цін на капусту

Ціни на капусту нового врожаю поступово знижуються, але на ринках України її відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж рік тому, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13 – 22 гривні за кілограм (31 – 53 центи за кілограм). У середньому це на 38% дешевше, ніж раніше, говориться у повідомленні.

Зверніть увагу! Стрімке зниження ціни на капусту аналітики пояснюють тим, що після періоду сильних дощів із грозами та градом погода майже по всій території країни стабілізувалася. Тож, збільшились і обсяги пропозиції капусти врожаю 2025 року на ринку.

Крім того, підвищена вологість та рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала втрачати якість. Через це сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу дешевше, ніж раніше. Однак темпи її реалізації все одно залишаються доволі стриманими.

Важливо! Аналітики зазначають, що попри обвал цін на капусту нового врожаю, цю продукцію на українських ринках все ще відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж на початку червня 2024 року.