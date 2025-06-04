Какие тенденции по ценам на капусту

Цены на капусту нового урожая постепенно снижаются, но на рынках Украины ее отгружают в среднем втрое дороже, чем год назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже по 13 – 22 гривны за килограмм (31 – 53 цента за килограмм). В среднем это на 38% дешевле, чем раньше, говорится в сообщении.

Обратите внимание! Стремительное снижение цены на капусту аналитики объясняют тем, что после периода сильных дождей с грозами и градом погода почти по всей территории страны стабилизировалась. Поэтому, увеличились и объемы предложения капусты урожая 2025 года на рынке.

Кроме того, повышенная влажность и обильные осадки негативно сказались на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста начала терять качество. Из-за этого сегодня большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже дешевле, чем раньше. Однако темпы ее реализации все равно остаются довольно сдержанными.

Важно! Аналитики отмечают, что несмотря на обвал цен на капусту нового урожая, эту продукцию на украинских рынках все еще отгружают в среднем втрое дороже, чем в начале июня 2024 года.