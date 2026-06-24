Ціни на молоду картоплю пішли вниз: що відбувається на українському ринку

В Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю нового врожаю через збільшення пропозиції від місцевих виробників. Фермери вже продають ранню продукцію дешевше, ніж тижнем раніше, а учасники ринку очікують подальшого падіння цін.

Молода картопля в Україні стала дешевшою

Ціни на картоплю нового врожаю в Україні продовжують знижуватися у міру того, як на ринок надходять більші обсяги продукції. За даними аналітиків EastFruit, виробники вже продають ранню картоплю дешевше, ніж тижнем раніше.

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Наразі господарства пропонують картоплю врожаю 2026 року в межах 20–30 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 22% менше, ніж наприкінці попереднього тижня. Основною причиною здешевлення стало збільшення пропозиції від українських фермерів. Все більше господарств виходять на ринок із молодою картоплею, що створює додаткову конкуренцію серед продавців.

Водночас падіння цін не стало різким, оскільки попит на ранню картоплю залишається достатньо активним. Покупці продовжують цікавитися свіжою продукцією нового сезону.

Скільки коштує молода картопля у магазинах

У середньому в українських супермаркетах молоду картоплю зараз можна придбати приблизно по 30–45 гривень за кілограм, залежно від магазину, регіону та якості продукції.

Молода картопля в упаковці або відбірні сорти можуть коштувати дорожче. Водночас із подальшим збільшенням постачання від фермерів ціни у роздрібі також можуть поступово знижуватися. За словами учасників ринку, нинішня вартість картоплі вже приблизно на 10% нижча, ніж була в аналогічний період минулого року.

Більшість учасників ринку очікують, що картопля нового врожаю продовжить дешевшати найближчими тижнями. Причиною цього стане сезонне збільшення збору та вихід на ринок нових партій продукції. Однак темпи зниження залежатимуть від попиту, погодних умов та обсягів вирощування картоплі у господарствах.

Цікаво! Отже, на думку експертів, зараз ринок картоплі переходить у фазу активного сезону: пропозиція зростає, а ціни поступово рухаються вниз. Для покупців це означає можливість придбати молоду картоплю дешевше вже найближчим часом.

Попри обстріли та дрони: фермери Півдня України завершують збір картоплі під агроволокном

Нещодавно ми розповідали, що аграрії Одеської та Миколаївської областей продовжують збирати ранню картоплю, попри постійні повітряні тривоги та загрозу обстрілів. Наразі врожайність культури на півдні країни становить від 19 до 23 тонн з гектара.