Картоплю збирають навіть під час повітряних тривог

Картоплярі Одещини та Миколаївщини завершили збирання раннього врожаю, вирощеного під агроволокном, і продовжують копати картоплю з відкритого ґрунту. Про це повідомили у компанії "Агріко Україна", яка займається поширенням нідерландських сортів картоплі.

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За даними компанії, урожайність на полях південних регіонів нині становить 19 – 23 тонни з гектара. Роботи тривають навіть в умовах воєнних ризиків, коли аграріям доводиться працювати під звуки сирен, під загрозою ракетних та дронових атак, а також в умовах перебоїв із навігацією.

Найкращі результати під час збирання демонструє надранній сорт Рів'єра. Також активно розвиваються сорти Раномі, Арізона, Твістер та Алюетт, які формують основу виробничого конвеєра господарств.

Дощі та нові технології допомогли посівам

Фахівці зазначають, що через весняне похолодання цього сезону спостерігалося дещо менше формування бульб. У сортів Рів'єра та Раномі закладалося в середньому 6 – 8 бульб, тоді як Арізона формувала 9 – 11 бульб. Також агрономи зафіксували подовження столонів та другу хвилю їх утворення.

Позитивний вплив на розвиток рослин мали помірні опади та внесення мінеральних добрив. Це забезпечило активне наростання вегетативної маси та покращило загальний стан посадок.

Для підтримки врожайності фермери продовжують використовувати зрошення у поєднанні з фертигацією. На полях застосовують як дощування, так і краплинний полив. Крім того, завдяки двом-трьом фунгіцидним обробкам вдалося стримати розвиток фітофторозу та альтернаріозу.

У поточному сезоні виробники також переглянули підходи до захисту посівів від бур'янів. Замість гербіцидів на основі метрибузину вони використовували інші діючі речовини, що дозволило уникнути фітотоксичності та стресу рослин. Особливо добре себе проявили сорти Твістер і Джолін, які демонструють високий потенціал урожайності за різних систем поливу.