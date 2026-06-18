Картофель убирают даже во время воздушных тревог

Картофелеводы Одесской и Николаевской областей завершили уборку раннего урожая, выращенного под агроволокном, и продолжают копать картофель с открытого грунта. Об этом сообщили в компании "Агрико Украина", которая занимается распространением голландских сортов картофеля.

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По данным компании, урожайность на полях южных регионов в настоящее время составляет 19 – 23 тонны с гектара. Работы продолжаются даже в условиях военных рисков, когда аграриям приходится работать под звуки сирен, под угрозой ракетных и дронных атак, а также в условиях перебоев с навигацией.

Лучшие результаты при уборке демонстрирует сверхранний сорт "Ривьера". Также активно развиваются сорта "Раноми", "Аризона", "Твистер" и "Алюэтт", которые составляют основу производственного конвейера хозяйств.

Дожди и новые технологии помогли посевам

Специалисты отмечают, что из-за весеннего похолодания в этом сезоне наблюдалось несколько меньшее образование клубней. У сортов "Ривьера" и "Раноми" закладывалось в среднем 6 – 8 клубней, тогда как "Аризона" формировала 9 – 11 клубней. Также агрономы зафиксировали удлинение столонов и вторую волну их образования.

Положительное влияние на развитие растений оказали умеренные осадки и внесение минеральных удобрений. Это обеспечило активный рост вегетативной массы и улучшило общее состояние посадок.

Для поддержания урожайности фермеры продолжают использовать орошение в сочетании с фертигацией. На полях применяют как дождевание, так и капельный полив. Кроме того, благодаря двум-трем обработкам фунгицидами удалось сдержать развитие фитофтороза и альтернариоза.

В текущем сезоне производители также пересмотрели подходы к защите посевов от сорняков. Вместо гербицидов на основе метрибузина они использовали другие действующие вещества, что позволило избежать фитотоксичности и стресса растений. Особенно хорошо себя проявили сорта "Твистер" и "Джолин", которые демонстрируют высокий урожайный потенциал при различных системах полива.