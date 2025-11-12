Ціни на молоко-сировину впали нижче 17 гривень через відключення світла

Закупівельна вартість молока в Україні доволі сильно впала протягом останніх тижнів. Наразі ціни закупівлі впали нижче 17 гривень.

Молоко-сировина падає у ціні

10 листопада середньовиважена ціна молока-сировини трьох ґатунків становила 16,95 гривні за кілограм без ПДВ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 18 копійок менше відносно попереднього місяця.

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 17,05 гривні за кілограм без ПДВ, що на 20 копійок менше відносно попереднього місяця. Діапазон цін на цей ґатунок у господарствах варіюється від 16,50 до 17,50 гривні за кілограм без ПДВ.

Вищий ґатунок коштує 16,90 гривні за кілограм без ПДВ, що на 15 копійок нижче покзаника минулого місяця. Ціни коливаються від 16,50 до 17,10 гривні за кілограм без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,50 гривні за кілограм без ПДВ (-15 копійок). Мінімальна ціна в господарствах становила 16,50 гривні за кілограм, максимальна – 16,70 гривні за кілограм.

Які причини падіння ціни?

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважує, що закупівельні ціни знизилися за всіма ґатунками, оскільки пропозиція молока-сировини в Україні перевищує попит, а склади заповнені біржовими товарами, які складно реалізувати. Попри очікування, експорт молочної продукції в ЄС за новими квотами не відновився після 29 жовтня, оскільки європейські трейдери пропонують українським компаніям нижчі ціни на готову продукцію, ніж торік, на тлі зниження цін на біржові товари у світі.

Водночас ціни на молоко-сировину стримує слабкий попит на молочні продукти на внутрішньому ринку. Ймовірна певна активізація продажів на внутрішньому ринку напередодні новорічних свят, вважає фахівець.

Блекаути стали викликом для молочної галузі. Відключення електроенергії ускладнює зберігання та реалізацію молочної продукції, а також впливає на зростання виробничих витрат через використання дизельних генераторів. Водночас росте збитковість виробництва сухого молока, казеїну та вершкового масла,

– говорить аналітик.

Він також припустив, що в другій половині листопада молокопереробні підприємства запропонують чергове зниження закупівельних цін.

