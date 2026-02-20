Лютневі морози пошкодили кісточкові сади: які регіони постраждали найбільше
- Сильні лютневі морози пошкодили плодові дерева, особливо черешню та абрикосу, у кількох областях України, зокрема у Вінницькій області.
- Пошкодження дерев пояснюються тривалими дощами та теплою осінню минулого сезону, які завадили їм перейти у фазу зимового спокою.
Сильні морози у першій половині лютого завдали шкоди плодовим деревам у низці областей України. Найбільше постраждали кісточкові культури, зокрема черешня та абрикоса.
Морози шкодять фруктовим садам
Суворе похолодання на початку лютого призвело до пошкодження плодових дерев у частині регіонів України, особливо це стосується кісточкових культур, повідомляє Agrotimes. Про це повідомив власник садівничого підприємства "РОСТ-Р" з Чернівецької області Алік Рябий.
За його словами, у деяких садах Вінницької області постраждало до 90% дерев. Морози пошкодили гілки, молоді прирости та навіть стовбури, а перші ознаки ураження стали помітними під час відлиги – молоді пагони почали чорніти.
Фахівець зазначає, що цього року холод вдарив не лише по квітках, як раніше, а й по бруньках. Найбільше постраждали черешня та абрикоса, тоді як зерняткові культури виявилися стійкішими.
Зверніть увагу! Однією з причин вразливості дерев могли стати погодні умови минулого сезону – тривалі дощі та тепла осінь спричинили затяжний сокорух і завадили рослинам повноцінно перейти у фазу зимового спокою. У результаті сильні морози пошкодили дерева, які не встигли адаптуватися до холодів.
