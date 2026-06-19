Морський коридор працює: половина вантажів в українських портах – агропродукція

Українські морські порти з початку 2026 року обробили вже 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половина цього обсягу припадає на аграрну продукцію, яка залишається ключовою статтею українського експорту.

Аграрна продукція забезпечила понад половину перевалки

З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

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За його словами, понад 20 мільйонів тонн від загального обсягу становить аграрна продукція. Саме українське зерно, олійні культури та інші товари агросектору відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки багатьох країн світу.

Морські порти залишаються критично важливим елементом експортної інфраструктури України. Завдяки їхній роботі аграрії мають можливість стабільно постачати продукцію на зовнішні ринки навіть в умовах війни.

Показники перевалки свідчать про збереження високої ролі морського експорту для економіки країни та аграрного сектору зокрема.

Порти працюють попри постійні російські атаки

Водночас морська галузь продовжує функціонувати в надзвичайно складних умовах. За словами Олексія Кулеби, лише від початку поточного року російські війська спрямували на українські порти понад 1 500 ударних безпілотників.

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак Росії було пошкоджено або знищено 966 об'єктів портової інфраструктури. Крім того, зазнали пошкоджень понад 200 цивільних суден.

Російські удари також призвели до людських втрат. За офіційними даними, внаслідок атак на порти постраждали або загинули 257 цивільних осіб.

Попри постійні загрози український морський коридор продовжує працювати, забезпечуючи безперервний експорт продукції та підтримуючи роботу аграрного сектору й економіки країни загалом.

Ще на рік без мит: Канада відкрила нові можливості для українських агровиробників

Водночас стало відомо, що Канада продовжила дію пільгового режиму для українських товарів, які постачаються на її ринок. Завдяки цьому українські експортери й надалі зможуть продавати більшість видів продукції без сплати імпортних мит.

Згідно з рішенням канадського уряду, безмитний режим для продукції українського походження діятиме до 9 червня 2027 року. У пояснювальній записці до документа зазначається, що головною метою такого кроку є підтримка української економіки та стимулювання експорту до Канади.