Чи потрібен дозвіл, щоб спиляти дерево на власній ділянці

Доволі багато українців у холодну пору року опалюють власне помешкання дровами. Але заготівля дров є питанням, яке постійно підіймають ті, хто цим займається, і найбільше цікавить людей законність спилювання дерев на власному подвір'ї.

Чи можна спиляти дерево, що росте у дворі

У дворах багатоквартирного будинку пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду. Територія навколо таких будинків належить всій громаді.

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Натомість громада погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє їх для себе індивідуально.