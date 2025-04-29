Чи можуть забрати не приватизований город у селі під час воєнного стану

Доволі багато українців користується землею у селах, вирощуючи на ній їжу. Однак багатьох непокоїть питання, чи не можуть забрати у них не приватизований город.

Чому не можна приватизувати город

У період воєнного стану в Україні діють обмеження на приватизацію землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Це тимчасова міра для захисту державних ресурсів.

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Фахівці зазначають, що у більшості випадків приватизація земельної ділянки під час воєнного стану призупинена. Це стосується і городів, навіть якщо ви користуєтеся ними багато років.

Важливо! Однак якщо ви фактично користуєтеся городом, вас не можуть змусити звільнити землю без рішення суду або без офіційної процедури. Право користування зберігається.

Однак, у такому разі все одно потрібно не втрачати пильність. Перевірте документи. Якщо у вас є рішення сільради, акт на землю чи договір користування – це ваш захист.