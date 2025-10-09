Укр Рус
9 жовтня, 14:09
2

В Україні помітили небезпечну муху: комаха псує врожай та переносить хвороби

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • В Одесі виявили небезпечну муху-горбатку, яка може шкодити врожаю і переносити хвороби, але точна ідентифікація ще не підтверджена.
  • Личинки цієї мухи можуть переносити інфекційні захворювання, тому рекомендується мити фрукти й овочі, а заражені продукти заморожувати.

2025 рік став доволі сприятливим для розмноження різноманітних комах, які можуть шкодити не лише сільгоспугіддям, а й здоров'ю людини. Одним з таких прикладів стала нещодавно виявлена в Одесі муха.

В Україні виявили небезпечну муху

Житель Одеси у фейсбук-групі "Комахи України" нещодавно розмістив фото мухи, яку побачив у своєму житловому приміщенні, повідомляє 24 Канал.

Галина Падалко, яка є учасницею групи, зазначила, що на фотографії зображена небезпечна муха-горбатка. Однак ця інформація не точна, оскільки коментарів від учених-ентомологів немає.

Муха, яку виявили в Одесі / Фото Alexander Poznanski

Цікаво! Муха-горбатка в Європі мешкає в державах Середземноморського басейну. Однак через заражені продукти може потрапити в будь-яку іншу країну. Дорослі особини безпечні, але личинки є злісними шкідниками врожаю. Самка відкладає яйця на субстрат. Після вилуплення вони заповзають у найближчі фрукти, ягоди, гриби. У плодових тілах можна помітити вириті черв'яками ходи. Також вони живуть на тілах тварин і в їхніх фекаліях.

Як захиститись від комахи?

Личинки горбатої мухи можуть переносити інфекційні захворювання, включно з холерою і міазами. Під час потрапляння в організм вони можуть вражати внутрішні органи, кишечник, сітківку ока. Також шкідник може заповзти під шкіру, через що виникають болючі нарости.

Методи профілактики захворювань у випадку з горбатою мухою такі ж, як і від інших видів:

  • ретельно мийте фрукти, овочі та гриби перед їжею;
  • руки регулярно мийте з милом і гарячою водою;
  • у разі виявлення слідів личинок та їхніх "ходів" плід краще викиньте;
  • щоб убити личинок, заморозьте продукти в морозилці.

