Чи буде штраф, якщо дрова, заготовлені з дерев, які росли на подвір'ї власника

Доволі часто з приходом холодної пори року люди починають купувати чи заготовляти більше дров. Багато українців цікавляться, чи можуть їх оштрафувати, якщо вони заготують дрова із дерев, що ростуть в їх дворі.

Що буде, якщо дрова напиляні з дерев у вашому дворі?

Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков розповів 24 Каналу, що адміністративна відповідальність передбачається за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень. У такому разі штраф може складати від 510 – 1 020 гривень.

Деяких власників домоволодінь після перших повідомлень про штрафи за заготівлю дров непокоїть питання, чи будуть їх штрафувати за заготовлені дрова з дерев, які росли на власному подвір'ї.

Однак згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", видалення дерев та чагарників на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, здійснюється за рішенням самого власника.

Однак поки випрацюваного механізму, як довести, що ці дрова вирубані саме на вашій земельній ділянці, немає,

– розповідає Шабельніков.

Зверніть увагу! Він також додав, що з огляду на принцип незворотності дії закону в часі, притягнення до відповідальності за заготівлю деревини до набрання чинності законопроєктом буде неправомірним.

