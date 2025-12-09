Чи буде штраф, якщо дрова, заготовлені з дерев, які росли на подвір'ї власника
- Адміністративна відповідальність за зберігання дров передбачена, якщо їх вартість не перевищує 30 тисяч гривень, і штраф може складати від 510 до 1020 гривень.
- Видалення дерев на приватній земельній ділянці здійснюється за рішенням власника, але механізму доведення походження дров на цій ділянці поки що не існує.
Доволі часто з приходом холодної пори року люди починають купувати чи заготовляти більше дров. Багато українців цікавляться, чи можуть їх оштрафувати, якщо вони заготують дрова із дерев, що ростуть в їх дворі.
Що буде, якщо дрова напиляні з дерев у вашому дворі?
Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков розповів 24 Каналу, що адміністративна відповідальність передбачається за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень. У такому разі штраф може складати від 510 – 1 020 гривень.
Деяких власників домоволодінь після перших повідомлень про штрафи за заготівлю дров непокоїть питання, чи будуть їх штрафувати за заготовлені дрова з дерев, які росли на власному подвір'ї.
Однак згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", видалення дерев та чагарників на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, здійснюється за рішенням самого власника.
Однак поки випрацюваного механізму, як довести, що ці дрова вирубані саме на вашій земельній ділянці, немає,
– розповідає Шабельніков.
Зверніть увагу! Він також додав, що з огляду на принцип незворотності дії закону в часі, притягнення до відповідальності за заготівлю деревини до набрання чинності законопроєктом буде неправомірним.
