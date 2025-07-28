Знищує все на своєму шляху: які культури активно їсть сарана
- Нашестя сарани в Україні завдає значної шкоди злаковим культурам.
- На завершення сарана атакує дикорослі трави та бур'яни для підтримки своєї кількості та міграції.
В Україні активно зростає велика кількість сарани. Комахи вже завдали значної шкоди у Запорізькій області, однак продовжують з'являтися у регіонах на півдні та у центрі країни.
Які культури знищує сарана?
Чимало культур сарана буквально знищує на своєму шляху, пише 24 Канал з посиланням на ТСН.
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Першими найчастіше страждають злакові культури: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, жито тощо. Сарана зможе їсти все - від листя до стебел. Це вважається її найулюбленішою стравою.
Далі у списку йдуть бобові культури, куди входять квасоля, горох. Вони не є першочерговим вибором шкідливих комах, але згодом вони поширюються й на бобові.
Також можуть постраждати овочі. Сарана здатна напасти на цілі поля капусти, цукрового буряка, моркви, картоплі, томатів баклажанів, перцю та навіть цибулі.
Баштанні культури теж не у безпеці, коли йдеться про сарану. Комахи можуть знищити не тільки листя, а й молоді, ще незрілі плоди гарбузів, кавунів і динь.
Важливо! Наприкінці сарана починає їсти дикорослі трави та бур’яни, аби підтримувати кількість комах, мігрувати на нові території та чекати появи нових посівів.
Чим небезпечна сарана?
Масштаби нашестя сарани є руйнівними, бо її зграї можуть налічувати мільйони чи навіть мільярди комах. Лише за кілька годин вони можуть їсти врожай на площі, що дорівнює сотням футбольних полів. Крім того, сарана швидко відновлює свою популяцію. Ба більше, ці комахи можуть здолати сотні кілометрів у пошуках нової їжі, що ускладнює їхній контроль і прогнозування наступних атак.