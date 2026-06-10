Квасоля б'є рекорди: які нішеві культури стрімко набирають популярність

Українські аграрії дедалі активніше розширюють посіви нішевих культур, диверсифікуючи виробництво та шукаючи нові ринки збуту. Найбільше за останні три роки зросли площі під насінницькими посівами квасолі, гороху та олійної редьки.

Квасоля стала лідером за темпами зростання

За даними аналізу Насіннєвої асоціації України, загальна площа насінницьких посівів нішевих культур збільшилася з 6 108,8 гектара у 2023 році до понад 7 103 гектарів у 2025 році, повідомляє Latifundist. Найдинамічніше зростання продемонструвала овочева квасоля, за три роки її насінницькі площі зросли більш ніж у 4,5 раза – зі 157,8 гектара до 740,9 гектара.

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Суттєве розширення відбулося і в сегменті гороху. Площі насінницьких посівів культури збільшилися з 1 855,2 гектара до 2 605,9 гектара. Крім того, у структурі виробництва з'явився озимий горох. Якщо у 2023 році такі посіви не фіксувалися, то у 2025 році вони вже займали 320,5 гектара.

Серед кормових культур найбільший приріст продемонструвала олійна редька. Її насінницькі площі за три роки зросли більш ніж удвічі – з 228 гектарів до 488,3 гектара.

Відчутно збільшилися й посіви пижмолистої фацелії, які розширилися з 75 до 170 гектарів. Позитивну динаміку також показав олійний льон, площі під яким досягли 303,3 гектара.

У Насіннєвій асоціації України пояснюють інтерес до таких культур прагненням виробників зменшити ризики, пов'язані з вирощуванням традиційних зернових та олійних культур. Додатковими чинниками стали розвиток внутрішньої переробки та стабільний попит на спеціалізовану сировину з боку експортерів і переробних підприємств.

Не всі культури зберегли популярність

Водночас окремі нішеві культури зазнали значного скорочення посівних площ. Найбільше втратила гречка, насінницькі посіви якої зменшилися з 981,2 гектара у 2023 році до 228,9 гектара у 2025 році.

Також скоротилися площі під просом та білою гірчицею. Експерти пов'язують це зі змінами ринкової кон'юнктури та переорієнтацією аграріїв на більш прибуткові культури.

Водночас поява нових площ під окремими культурами, зокрема горохом, свідчить про відновлення культур, щодо яких виробники отримали доступ до ринку та планують постачати, також це дає адаптацію до змін ринку і кліматичних умов,

– зазначила виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко.

Фахівці вважають, що тенденція до розширення посівів нішевих культур збережеться й надалі, оскільки аграрії продовжують шукати нові можливості для підвищення прибутковості та стійкості господарств.

У Німеччині різко нарощують посіви бобових: соя б'є рекорди зростання

Німецькі фермери суттєво збільшують площі під зернобобовими культурами, зокрема горохом, кормовими бобами та соєю. Водночас представники галузі попереджають, що нові ініціативи Єврокомісії можуть поставити під загрозу подальше зростання виробництва сої в Європі.

Збільшення площ прогнозують майже в усіх федеральних землях країни. Найдинамічніше горохові посіви розширюються у Баден-Вюртемберзі, де показник може зрости на 40,7%, а також у Шлезвіг-Гольштейні та Баварії.

Суттєве розширення очікується і для кормових бобів. За оцінками статистиків, площа їх вирощування у 2026 році досягне 70,3 тисячі гектарів, що на 13,9% більше порівняно з попереднім роком. Водночас тенденція залежить від регіону: на північному заході країни посіви збільшуються, тоді як в окремих інших землях вони дещо скорочуються.