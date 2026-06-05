Посіви зернобобових у Німеччині продовжують зростати

За прогнозом Федерального статистичного відомства Німеччини, у 2026 році площі під зернобобовими культурами помітно збільшаться, повідомляє Союз сприяння вирощуванню олійних та білкових культур (UFOP). Найбільше зростання очікується у сегменті кормового гороху, посіви якого можуть сягнути 147,4 тисячі гектарів, що на 14% більше, ніж роком раніше.

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Збільшення площ прогнозують майже в усіх федеральних землях країни. Найдинамічніше горохові посіви розширюються у Баден-Вюртемберзі, де показник може зрости на 40,7%, а також у Шлезвіг-Гольштейні та Баварії.

Суттєве розширення очікується і для кормових бобів. За оцінками статистиків, площа їх вирощування у 2026 році досягне 70,3 тисячі гектарів, що на 13,9% більше порівняно з попереднім роком. Водночас тенденція залежить від регіону: на північному заході країни посіви збільшуються, тоді як в окремих інших землях вони дещо скорочуються.

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Особливо помітне зростання демонструє соя. Очікується, що площі під цією культурою збільшаться на 17,8% і становитимуть близько 51 тисячі гектарів. Традиційно найбільше сої вирощують у південних регіонах Німеччини, однак найшвидші темпи розширення фіксують у східній частині країни. Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії посіви фактично подвоїлися, а в Саксонії-Ангальт зросли майже на 88%.

Аграрії закликають ЄС не стримувати розвиток соєвого виробництва

У Союзі зі сприяння вирощуванню олійних та білкових культур (UFOP) вважають нинішню тенденцію підтвердженням того, що фермери дедалі активніше включають зернобобові до сівозмін. Такі культури не лише покращують родючість ґрунтів завдяки здатності фіксувати атмосферний азот, а й відкривають додаткові можливості для отримання прибутку.

Організація підтримує наміри Європейської комісії та німецького уряду розвивати білкові стратегії, покликані стимулювати виробництво рослинного білка в Європі. Однак у UFOP різко критикують плани Генерального директорату з енергетики Єврокомісії щодо віднесення сої до категорії сировини з високим ризиком непрямих змін землекористування (high-iLUC).

В організації переконані, що таке рішення може серйозно загальмувати розвиток європейського соєвого сектору. За словами представників UFOP, під загрозою опиниться одна з важливих можливостей доданої вартості для виробників – використання сої у виробництві біопалива.

Було б абсурдно, якби європейська соя втратила свої ринкові перспективи через регулювання, спрямоване на боротьбу з вирубуванням лісів в інших частинах світу,

– наголошують у UFOP.

Саме тому організація закликала міністра сільського господарства Німеччини Алоїса Райнера підтримати ініціативу Австрії щодо блокування проєкту регламенту. Також аграрії звернулися до депутатів Європарламенту із закликом відмовитися від запропонованого підходу та розробити ефективніші механізми боротьби з вирубуванням тропічних лісів у Південній Америці.

Бразилія завалила ринок дешевою соєвою олією: що сталося

Бразилія переробляє рекордні обсяги сої, що призвело до надлишку соєвої олії та збільшення її експорту.

Надлишок продукції тисне на ціни, роблячи бразильську соєву олію привабливою для іноземних покупців, зокрема в Азії та Північній Африці.

Очікувалося, що ще у березні влада підвищить норму обов'язкового домішування біодизеля у дизельному паливі. Наразі цей показник залишається на рівні 15%, тоді як рішення про збільшення до 16% усе ще очікує завершення технічних випробувань.