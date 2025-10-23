Зростання цін сповільниться: прогноз НБУ щодо інфляції покращився

В НБУ покращили прогноз щодо росту споживчої інфляції на 2025 рік. Прогнози щодо наступних, 2026 та 2027 років поки залишили незмінними.

Зростання споживчої інфляції має сповільнитись

Голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу заявив, що Національний банк України покращив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 9,2%, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ. Ще у липні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 9,7%.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 6,6% (попередній прогноз – 6,6%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0% (попередній прогноз – 5,0%). Таким чином, інфляція повернеться до цілі лише у 2027 році.

Пишний зазначає, що споживча інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у річному вимірі у вересні. За оцінками НБУ, така тенденція зберігалася й у жовтні. "Темпи зростання споживчих цін сповільнилися швидше, ніж очікувалося в липневому прогнозі НБУ. Це передусім зумовлено розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям", – зазначив голова Нацбанку.

Важливо! Тим часом базова інфляція знизилася помірніше – до 11,0%. "Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким через високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті ціни на окремі товари та послуги знижуються повільно або не знижуються взагалі", – пояснив Пишний.

Інфляційні очікування все ж лишаються обережними

Голова НБУ відзначив, що інфляційні очікування більшості груп респондентів не поліпшилися, окрім банків: "Хоча очікування фінансових аналітиків були близькими до прогнозів НБУ, інші групи залишаються настороженими. Ми також бачимо зростання уваги домогосподарств до теми інфляції за статистикою пошукових запитів".

Також Андрій Пишний наголосив, що монетарна політика НБУ спрямована на зниження інфляції до 5% на прогнозному горизонті: "Цьому сприятиме ефект від гарних врожаїв, збереження інтересу до гривневих активів і стабільність валютного ринку".

Зверніть увагу! Крім того, він застеріг, що процес стримуватимуть додаткові витрати бізнесу на безперебійну роботу в умовах енергодефіциту та підвищення адміністративно регульованих цін.

