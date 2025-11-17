Чи можуть забрати не приватизовану землю в Україні у 2025 році

В Україні цього року встановили чітко визначену дату для приватизації землі. Якщо цього не зробити, то вашу землю можуть забрати.

Що буде з не приватизованою ділянкою?

Юристка Анастасія Блинду у коментарі 24 Каналу розповіла, що Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV визначає організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток земельних ділянок у натурі.

Ці ділянки мають виділятися із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності.

Також закон визначає порядок обміну цими земельними ділянками, особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних паїв.

Анастасія Блинду Партнер, адвокат Attorneys at law "Leshсhenko & partners" Указаний закон в редакції від 31 березня 2023 року передбачав, що усі права на земельні частки (паї) повинні були бути оформлені до 1 січня 2025 року, інакше такі особи втрачали будь-які права на такі земельні частки (паї). Цей термін був продовжений та на сьогодні діють такі правила щодо таких земельних ділянок редакції Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" № 899-IV від 8 жовтня 2024 року.

За словами юристки, стаття 13 вказаного Закону визначає, що у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Чи заберуть вашу не приватизовану землю?

Невитребуваний пай, за словами юристки, після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

Правилами статті 141 цього закону встановлено, що розподіл між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок, має бути здійснений до 1 січня 2028 року.

Якщо до 1 січня 2028 року протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між особами, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу місцевого самоврядування, вважається, що суб'єкти права колективної власності відмовилися від права колективної власності на землю,

– розповідає Анастасія Блинду.

Зазначені ж землі, за словами юристки, передаються у комунальну власність в порядку визнання майна безхазяйним.

Чи продовжать строк оформлення паю?

Втім, за позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини, суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення.

Анастасія Блинду зазначає, що у разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Зверніть увагу! При цьому, протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваного паю, забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваного паю або його спадкоємцям). Тому, щоб не втрачати власникам земельних паїв права на такі земельні ділянки, потрібно оформити свої права у встановленому порядку.

